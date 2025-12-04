Salta la corrente alle Molinette: grazie alla rete alternativa blackout di brevissima durata

Un blackout di brevissima durata ha interessato nella mattina di oggi, giovedì 4 dicembre, l’ospedale Molinette. Per fortuna il distacco di corrente, dovuto ad un problema della rete Iren, è durato pochi istanti, poi nell'ospedale è subito subentrata la rete alternativa di cui è dotata.

Nessun problema nelle sale operatorie

In questo modo non ci sono state conseguenze negative, anche e soprattutto per le sale operatorie, solo alcuni macchinari della radiologia si sono fermati e poi sono sati costretti a ripartire e ricaricarsi. Ma alla fine non si sono registrate criticità particolari.

Si sono invece registrate criticità al San Lazzaro a causa del black out. Un lettore ci ha segnalato che nel seminterrato della struttura, dove la madre si era recata per fare un'iniezione intravitreale, dopo lo stop della corrente alle 10, a mezzogiorno non avevano ancora ricominciato le iniezioni poiché non era ripartita l'aria della ventilazione meccanica.

"Senza ricambio d'aria ci sono troppi microbi per effettuare qualsiasi intervento. La dottoressa ha anche dichiarato che avrebbero dato priorità alla rianimazione", ci ha raccontato. Risultato: la madre di 82 anni, che abita a 50 km dalle Molinette, ha dovuto attendere per più di 4 ore senza poter fare l'iniezione, con tutti i disagi conseguenti anche per chi l'accompagnava.