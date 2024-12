Ivrea, minacciano un passante con dei coltelli da cucina: un uomo e una donna arrestati per tentata rapina

Nella notte, a Ivrea, la polizia ha arrestato due persone, un uomo di 30 anni e una donna di 21, per una tentata rapina. I due, travisati con passamontagna e cappuccio e armati di coltelli da cucina, hanno agito in via IV Martiri, prendendo di mira un uomo di 43 anni.

La tentata rapina

La vittima è stata avvicinata da uno dei malviventi che, minacciandolo con un grosso coltello, gli ha intimato di consegnare il denaro. Al suo rifiuto, dichiarando di non avere soldi con sé, è intervenuta una seconda persona, anch’essa armata di coltello. L’arrivo di alcuni passanti ha probabilmente costretto i due a desistere e a fuggire in direzione del centro storico.

L’arresto

Gli agenti del Commissariato di Ivrea e Banchette hanno immediatamente avviato le ricerche e rintracciato i due rapinatori in via dei Patrioti. Durante l’intervento, l’uomo ha cercato di disfarsi del coltello gettandolo a terra, mentre la donna ha tentato di nascondere l’arma nella felpa all’altezza dell’avambraccio. Entrambi sono stati fermati e tratti in arresto.

Provvedimenti e ulteriori accuse

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale locale, mentre la donna è stata condotta presso l’Istituto Penitenziario "Lorusso e Cotugno". Nel corso delle indagini, una perquisizione nelle loro abitazioni ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti, per cui i due sono stati anche denunciati in stato di libertà.