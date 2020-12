Ultimi giorni prima di Natale a Torino: stazioni deserte, in centro è caos auto [FOTO]

Frenesia pre Dpcm. A una settimana da Natale, con l’ipotesi che gli spostamenti possano presto essere bloccati e che i negozi possano chiudere, il centro di Torino sembra essere assorto in ore febbrili.

Sono tantissime le auto che questa mattina, a partire dalle 11, hanno di fatto paralizzato le vie del centro: i parcheggi risultano tutti completi, con code e vetture ferme in attesa che si liberi un posto. Il suono dei clacson e la ricerca spasmodica di un posteggio, rendono alla perfezione l’idea di come siano tantissimi i torinesi che hanno scelto di usare un mezzo privato per recarsi in centro ed effettuare gli ultimi acquisti.

Nessun esodo invece verso le altre regioni: sia a Porta Susa che a Porta Nuova le stazioni sono pressoché deserte o con pochi passeggeri in attesa di salire sui treni regolarmente in partenza.

Tra le poche persone presenti, si registra la presenza di poliziotti e militari dell’esercito, impegnati nella consueta vigilanza all’interno delle stazioni.