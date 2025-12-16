Alpignano, di nuovo operativa la pista da pattinaggio dopo aver individuato chi l'aveva danneggiata

La Polizia Locale di Alpignano ha concluso l'indagine relativa al danneggiamento che, nella notte tra il 28 e il 29 novembre, ha reso temporaneamente inagibile la pista di pattinaggio su ghiaccio installata in occasione della festa cittadina. E' stato infatti possibile individuare il responsabile del danneggiamento all’impianto frigorifero.



L’analisi dei filmati di videosorveglianza e la collaborazione di alcuni cittadini ha permesso di ricostruire dinamica e colpe. Nel frattempo i tecnici hanno riparato l'impianto e la pista di pattinaggio è nuovamente funzionante e a disposizione della cittadinanza.



"Questo episodio ha ferito un luogo pensato per essere spazio di festa, incontro e serenità per le famiglie e per i ragazzi. Il lavoro svolto dalla nostra Polizia Locale dimostra che i danneggiamenti non sono

“bravate”, ma comportamenti che hanno conseguenze concrete e precise responsabilità. Ringrazio gli agenti e i cittadini che, con il loro senso civico, hanno permesso di arrivare rapidamente a questo risultato, e chi è intervenuto con tempestività per riparare l’impianto e rimettere in funzione la pista", dice il primo cittadino, Steven Palmieri. "Oggi possiamo dire che la pista è di nuovo aperta e fruibile da tutti: è una risposta concreta a chi pensa di poter rovinare gli spazi della comunità. Come Amministrazione continueremo a difendere con fermezza i luoghi della socialità e dello stare insieme, perché Alpignano ha il diritto di vivere i propri spazi in sicurezza e nel rispetto reciproco".