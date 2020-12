Il decreto natalizio fa infuriare gli artigiani: "Vediamo manifestarsi l'anima anti-imprenditoriale del Governo"

Le parole del premier Conte, come prevedibile, hanno suscitato le reazioni del mondo economico e imprenditoriale torinese. Gli ultimi in ordine cronologico a schierarsi contro le chiusure sono gli artigiani, con il presidente di Confartigianato Torino Dino De Santis fortemente critico nei confronti dell'esecutivo: “Nell’ultimo Decreto non vediamo solo manifestarsi l’anima anti-imprenditoriale del Governo, che ignora cosa significhi alzarsi la mattina per aprire bottega, ma c’è la chiara volontà di additare ristoratori, pasticcerie, rosticcerie e gelaterie come i principali responsabili della diffusione del virus".