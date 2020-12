Atp Finals, al via la vendita dei biglietti. Appendino: "Con posti limitati, priorità a chi acquista per primo"

In piena pandemia non è ancora chiaro se al torneo indoor di tennis più importante al mondo sar à ammesso il pubblico o meno. Di certo, la speranza della sindaca Chiara Appendino, è che la manifestazione sportiva possa essere accompagnata dal tifo sugli spalti: "Pur in questo momento di incertezza, l’augurio di tutti noi è quello di poter partecipare in presenza e numerosi ai match che si terranno al PalaAlpitour".

"È importante sapere - spiega però la sindaca Appendino - che in caso di capienza limitata a causa del Covid, verrà data ovviamente priorità a chi ha acquistato per primo". La prima cittadina, anche per incentivare la partecipazione all'evento, ha rivelato di aver regalato dei biglietti ad amici: "Per il momento posso solo dirvi che le vendite stanno andando molto bene e che si stanno già acquistando biglietti da oltre 30 nazioni del mondo, in particolare Stati Uniti, UK, Germania e Austria.