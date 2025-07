Parco Ruffini, riaprono i due campi da calcio a 5 completamente rimessi a nuovo

Proseguono gli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi torinesi. Al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, hanno riaperto al pubblico due campi da calcio a 5 all’interno del Parco Ruffini, restituiti alla cittadinanza completamente rinnovati.

Gli interventi hanno riguardato il rifacimento completo del manto da gioco in erba sintetica e la sostituzione delle porte, per un investimento di circa 136mila euro, finanziato con fondi Pnrr nell’ambito del Piano Integrato Urbano della Città di Torino.

“La riapertura dei due campi da calcio a 5 del Parco Ruffini, completamente rinnovati e pronti ad accogliere nuovamente i cittadini – commenta l’assessore allo Sport Domenico Carretta - testimonia l’impegno della Città nel potenziare e valorizzare gli spazi sportivi presenti anche nei nostri parchi, luoghi di aggregazione, benessere e divertimento”.

I due campi fanno parte dell’ampia area sportiva a fruizione libera all’interno del Parco Ruffini, che comprende altri tre campi per il calcio a 5, un playground per il basket, campi da tennis e piastre polivalenti. L'area verde è una tra le più frequentate e amate dai torinesi, un vero e proprio punto di riferimento per la pratica sportiva all’aperto nella zona ovest della città.