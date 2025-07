Da Lucento al tetto del Marocco: Nissrin Aziz, oro nel judo e simbolo d’integrazione

La palestra Asd Jigoro Kano, in Circoscrizione 5 quartiere Lucento, celebra il trionfo di una propria atleta, Nissrin Aziz, che ha conquistato il primo posto al Campionato nazionale marocchino di judo nella categoria -52 kg Seniores. Il Marocco è la nazione dalla quale era partita la sua famiglia anni fa con il sogno di costruirsi un futuro attraverso passione e determinazione.



Il ritorno nella sua terra d’origine non è stato solo motivo per una competizione sportiva, ma un vero e proprio simbolo: un cerchio che si chiude. Un cerchio fatto di sacrifici, allenamenti, sogni, ostacoli superati e, soprattutto, inclusione vera e vissuta.



“Questo risultato rappresenta molto più di una medaglia: è la testimonianza concreta di come lo sport possa essere un ponte tra culture, un’occasione di riscatto e uno strumento potentissimo di integrazione - così il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, e la coordinatrice allo Sport, Silvia Acquaro -. L’atleta, sostenuta ogni giorno dalla sua palestra, ha dimostrato che le radici e le ali possono coesistere, e che l’incontro tra origini e opportunità può generare eccellenza”.



Per la Asd Jigoro Kano, questo successo è motivo di profondo orgoglio. È un messaggio chiaro: lo sport unisce, accoglie, valorizza.