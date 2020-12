Green Pea promette una migliore accessibilità delle casse: “Presto installeremo banchi appositi”

Green Pea ha scelto di rispondere alle recenti osservazioni sulla scarsa attenzione alle persone con disabilità riservata in fase di progettazione del centro commerciale, pervenute dalla Consulta per le Persone in Difficoltà, attraverso una lettera indirizzata al referente accessibilità Emanuel Cosmin Stoica

Nel testo, il direttore Raffaele Fratto si impegna a cambiare le cose in meglio: “Siamo consapevoli - si legge - che la progettazione dei banconi casse sia senz’altro migliorabile e ci dispiace molto se questo ha urtato la sua sensibilità. Nel più breve tempo possibile provvederemo a installare appositi banchi che faciliteranno l’accessibilità alle casse, soluzioni che erano state mesi fa progettate e che per le contingenze della situazione non siamo riusciti a installare per l’apertura di Green Pea”.