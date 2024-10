Cantieri fibra ottica a Nichelino, ecco come cambia la viabilità

Cantieri Open Fiber a Nichelino, ecco come cambia la viabilità (foto di archivio)

A Nichelino sono programmati nuovi lavori per Open Fiber e di allaccio alla fibra ottica. Dalle ore 8 alle 17 di domani, mercoledì 30 ottobre, la circolazione veicolare in corrispondenza del civico 17 di via Occelli sarà modificata.

Come cambia la viabilità

I lavori comporteranno un restringimento parziale della carreggiata e conseguente istituzione del senso unico alternato, con la presenza degli operai sul posto.

Dall'inizio di questa settimana, intanto, fino al completamento dell'installazione della segnaletica necessaria, la circolazione lungo via Gioberti è cambiata. La Polizia locale ha previsto l'istituzione del senso unico, con direzione di marcia consentita verso via Giusti.

Di conseguenza, per chi percorre la traversa via De Amicis c'è l'obbligo di svolta a destra oppure di proseguire dritto.