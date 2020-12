Con #aNataleiocomprolocale Borgo Campidoglio promuove il commercio di prossimità

Per affrontare un Natale ricco di difficoltà a causa del tira e molla di restrizioni introdotte dalle ultime manovre governative, commercianti e artigiani di Borgo Campidoglio si sono uniti per promuovere i piccoli negozi sotto casa. Per farlo, l'associazione CCNA Campidoglio e il progetto Fucina Campidoglio hanno lanciato la campagna social #aNataleiocomprolocale con l'obiettivo di supportare il commercio di prossimità e invogliare i cittadini a fare spese e regali nei piccoli negozi sotto casa.