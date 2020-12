Carte di debito: ecco le migliori per semplificare la gestione delle spese aziendali

Sia le aziende di piccole dimensioni, sia le grandi imprese devono ottimizzare la gestione delle spese aziendali per sfruttare al massimo il capitale a disposizione. Per tenere sotto controllo le spese, ma per lasciare al contempo ai dipendenti la libertà di gestire in autonomia parte del budget aziendale si possono utilizzare le carte di debito aziendali.

Sono in crescita in Italia le imprese che scelgono di rivolgersi alle società finanziarie che offrono carte di debito per le aziende. L'aumentata richiesta ha portato anche alla differenziazione dell'offerta: ciascuna società finanziaria propone una o più carte con caratteristiche specifiche e con differenti costi di gestione.

Cosa sono le carte di debito?

Le carte di debito sono un particolare tipo di carte di pagamento collegate ad un conto corrente. Quando si effettua un pagamento con una carta di debito la spesa viene registrata sul conto corrente, dal quale il denaro viene prelevato. Con la carta di debito è possibile dunque spendere solo il denaro che è presente sul conto, non sarà possibile chiedere denaro in prestito alla società finanziaria come avviene con la carta di credito.

Le carte di debito risultano quindi la soluzione ideale - insieme alle carte prepagate - per le aziende che intendono mettere a disposizione dei loro dipendenti delle carte di pagamento. In questo modo a ciascun dipendente sarà assegnato un budget, il quale potrà essere speso direttamente dal professionista senza dover chiedere l'approvazione per ogni transazione.

Le imprese che desiderano semplificare la gestione delle spese aziendali dovrebbero leggere con attenzione le recensioni sulle migliori carte di debito presenti in rete, su portali affidabili come Cartetop.it, così da individuare, tra tutte le soluzioni disponibili sul mercato, quella più conveniente per un utilizzo aziendale.

Va sottolineato che tutte le carte di debito rientrano tra i sistemi di pagamento tracciabili. La tracciabilità è indispensabile per poter dichiarare le spese aziendali, scaricandole poi totalmente o in parte dalle tasse che l'impresa è tenuta a versare allo Stato, ma anche per controllare i pagamenti effettuati dai dipendenti, evitando che le somme assegnate loro vengano impiegate per spese non giustificate e senza alcun beneficio per l'azienda.

Le migliori carte di debito per uso aziendale

Le società italiane interessate alle carte di debito per uso aziendale non avranno difficoltà ad individuare quelle che fanno al caso loro, dal momento che sono disponibili numerose soluzioni.

Una delle carte di pagamento più richieste dalle aziende è la Bunq Business, la versione business della tradizionale carta Bunq. Il canone è di 9.99 euro al mese, non è previsto alcun limite di spesa o di transazioni, i primi dieci prelievi mensili sono gratuiti (poi 0.99 euro a prelievo), non ha alcun costo di attivazione ed è compatibile sia con Apple Pay che con Google Pay. A questa carta è possibile associare fino a 25 iban, un punto di forza rilevante per una carta di debito business.

Un'altra carta molto richiesta è la N26 Business, la quale può essere attivata gratuitamente e può essere utilizzata per i pagamenti contactless, anche con Google Pay ed Apple Pay. A differenza della carta Bunq Business, sono previsti dei limiti: 20.000 euro mensili di transazioni, 2.500 euro al giorno di prelievo e 5.000 euro al giorno di spesa. Passando alla carta aziendale premium N26 Business You al costo di 9.99 euro al mese si potranno effettuare pagamenti e prelievi gratuiti in Italia e all'estero, un vantaggio rispetto alla versione base N26 Business.

Tra le aziende più rinomate per le carte di debito aziendali bisogna ricordare anche Qonto, che propone tre versioni di carte aziendali: la carta Qonto One, la carta Qonto Plus e la carta Qonto X. Queste versioni differiscono per i limiti di spesa e per le commissioni applicate sulle transazioni e sui prelievi.