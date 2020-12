Viola il provvedimento di avvicinamento al proprio figlio e aggredisce il nuovo compagno della ex moglie: denunciato

Ieri, agenti della polizia municipale, mentre transitavano in piazza Polonia durante un servizio ordinario in abiti civili, sono stati attirati dalle urla provenienti dal parcheggio dell’ospedale Regina Margherita, dove due uomini si stavano spintonando in maniera energica di fianco a un’automobile.

Quando le urla e gli spintoni sono degenerati in una vera e propria colluttazione, i civich si sono qualificati e sono intervenuti per separare i due uomini. Gli agenti hanno rilevato che all'interno dell'auto di fianco a loro erano seduti una donna e un bambino e, successivamente, dopo l'arrivo di un'altra pattuglia della Municipale, è stata fatta chiarezza sull’accaduto.

Il padre naturale del ragazzino, nel tentativo di avvicinarsi al figlio, appena dimesso dall'ospedale, per sincerarsi del suo stato di salute, è stato fermato dall’attuale compagno della donna, sua ex moglie. La discussione è iniziata davanti all'ospedale ed è proseguita, degenerando in rissa nel parcheggio.

La madre del ragazzo, sconvolta e spaventata da quanto accaduto, ha raccontato che sull’ex marito è attivo un divieto di avvicinamento a lei e al proprio figlio emesso dalla Procura di Cuneo, ragione per cui il nuovo compagno della donna avrebbe tentato di fermare l'uomo, nel tentativo di non farlo entrare in contatto con il ragazzo.

Il padre biologico del giovane, in visibile stato di agitazione e privo di documenti è stato accompagnato al Comando della Polizia Municipale di via Bologna. A seguito degli accertamenti effettuati, l'uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di cui all’art. 387 bis c.p. “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” in relazione all'art. 282 ter c.p.p. per non aver ottemperato al divieto di avvicinamento.