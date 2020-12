Firma elettronica, un metodo veloce e sicuro

Il mondo della tecnologia, anno dopo anno, è andato sempre più ad espandersi introducendo varie novità importanti. Tra queste sta spiccando il fenomeno della firma elettronica, un metodo sempre più conveniente e allo stesso tempo veloce e sicuro.

Su internet c'è un metodo con un portale in particolare che fa realizzare la firma elettronica per i documenti online di ogni cliente. Il sito in questione è tra le società europee più importanti del settore e in questa sezione andiamo a vederne il suo funzionamento e come è strutturato.

Il fenomeno della firma elettronica spopola anche sul web

Basta un click per entrare nel mondo di yousign, dove dopo la realizzazione della propria registrazione si può iniziare il percorso per apporre la propria firma digitale: un grande vantaggio per tutti quelli che hanno un’azienda o per chi vuole avviare il proprio business. Sono tre gli step iniziali che il portale mette a disposizione per gli utenti.

Come primo passo bisogna caricare i propri documenti (carta d’identità e codice fiscale), i contratti e impostare l’ordine in cui le parti firmatarie dovranno apparire nella firma elettronica.

Il secondo passo è quello della traccia delle firme in tempo reale: è possibile ottenere una visione istantanea dei progressi di ogni documento , mentre giungerò una notifica tutte le volte in cui un documento sarà firmato.

Il terzo passo prevede la creazione di un dossier di prova datato: verrà cioè generato e vi sarà un file di archiviazione valevole come prova, in maniera tale da garantire ogni contratto. Il tutto legalmente approvato.

Questo portale, in conclusione, mette a disposizione dei suoi clienti una situazione vantaggiosa, comoda e veloce tra le migliori a disposizione del web. Un metodo di efficacia assoluta per il proprio team di lavoro, ma allo stesso tempo anche per settori importanti come possono essere banche, assicurazioni o assunzioni.