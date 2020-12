Sistema Move-In, Disabato (M5s): “Risposta sbagliata al problema inquinamento”

Il sistema MOVE-IN, voluto dalla Giunta Cirio, è una risposta sbagliata al grave problema dell'inquinamento atmosferico in Piemonte. Si tratta, in buona sostanza, dell'ennesima deroga che consente ai veicoli più inquinanti di continuare a circolare in barba ai limiti posti in sede di Bacino Padano (dove la Giunta è piemontese è presente). Inoltre i benefici di questo sistema non sono dimostrabili.

Di certo in ballo c'è la salute dei cittadini piemontesi, di inquinamento infatti si muore e l’Italia è ai primi posti in Europa per morti premature causate dall’esposizione al particolato. Si tratta di dati, non di opinioni. Invece Cirio ed il centrodestra continuano a trattare l'argomento con un approccio ideologico anziché arrendersi all'evidenza scientifica ed ai numeri forniti dai ricercatori.

Servono azioni strutturali, mirate a rinnovare il parco mezzi e migliorare il trasporto pubblico locale. Fronti sui quali la Giunta ha letteralmente latitato. Anziché prendersela con le amministrazioni locali virtuose e col Governo, Cirio e l'assessore all'Ambiente Marnati dovrebbero piuttosto lavorare per mettere in campo azioni concrete e fondi maggiori per migliorare la qualità dell'aria.