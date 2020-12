Vaccini Covid arrivati in Piemonte, Molinette al via

In Piemonte sono arrivate questa mattina, in ritardo di un giorno causa neve, le prime dosi del vaccino contro il Covid-19 previste dopo il Vaccine-Day di domenica. L'Unità di Crisi della Regione ne sta facendo la ricognizione in queste ore.

All'ospedale Molinette di Torino, il più grande del Piemonte, le dosi di vaccino Pfizer consegnate sono 3.510. Sono infatti arrivati 585 flaconcini, ciascuno dei quali contiene sei dosi.

Dal primo pomeriggio partiranno le vaccinazioni su oltre 450 persone che erano già prenotate.