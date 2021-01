Maria Adelaide, la Circoscrizione 7 fissa i paletti: “Deve rimanere un presidio di sanità pubblica"

La Circoscrizione 7 ribadisce la propria posizione riguardo l' ex ospedale Maria Adelaide di lungo Dora Firenze 87, chiuso da anni. Per farlo, durante l'ultimo Consiglio è stato approvato un apposito ordine del giorno con l'appoggio del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle: “ Chiediamo la sua riapertura – hanno fatto sapere dalla Sette – con destinazione socio-sanitaria a carattere pubblico ”.

L'esigenza di sottolineare ulteriormente quello che, ormai, è un dato di fatto nasce dagli sviluppi di una Commissione Consiliare andata in scena lo scorso 10 dicembre alla presenza del Commissario della Città della Salute Giovanni La Valle e del direttore dell'ASL di Torino Carlo Picco : “ In quella sede - hanno proseguito - non sono state delineate con chiarezza né la destinazione a uso socio sanitario né il progetto concreto e le finalità che dovrebbero caratterizzare la nuova Casa della Salute, la cui collocazione è prevista presso gli spazi ASL di lungo Dora Savona 24/26 ”.

Oltre alla mancanza di chiarezza, dalla Circoscrizione chiamano in causa anche il lavoro svolto negli ultimi anni: “Le azioni amministrative e politiche - commentano il presidente Luca Deri e il vice-presidente Ernesto Ausilio - messe in campo in materia socio sanitaria, come il Tavolo Terza Età di cui fanno parte Cgil, Cisl e Uil Pensionati del nostro territorio, hanno più volte ribadito e richiesto formalmente che il Maria Adelaide rimanga una struttura con quella destinazione”.