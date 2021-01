Parella, pulito il marciapiede di strada Antica di Collegno invaso dalle 'erbacce'

Come è cambiato il marciapiede 'incriminato' del quartiere Parella

Il marciapiede di strada Antica di Collegno dove sorge anche la nuova pista ciclabile Bernini-Certosa (a circolazione promiscua nel caso specifico, ndr), nel tratto immediatamente successivo a corso Marche in uscita da Torino, è stato ripulito dopo un'invasione di erbacce dai terreni limitrofi.

A segnalare la situazione, nei giorni scorsi, era stato il comitato Parella Sud-Ovest: “Dalle informazioni che abbiamo – avevano fatto sapere - queste proprietà frontiste sono difficili da contattare e poco propense ad occuparsi della pulizia del relativo marciapiede. Riteniamo non tollerabile questo stato di degrado in un area che ha visto i recenti lavori per la realizzazione della ciclabile”.

L'aggiornamento è stato accolto con grande soddisfazione: “Ringraziamo – dichiarano - l’ufficio Ciclo Rifiuti del Comune di Torino che ci ha dato la notizia della relativa pulizia da parte di AMIAT, il segretario del comitato C4 Lorenzo Ciravegna e quei residenti che, nonostante alcune nostre perplessità, hanno insistito affinché prendessimo in carico la segnalazione”.