Grugliasco potenzia la videosorveglianza: progetto da 130 mila euro

L’Amministrazione comunale di Grugliasco annuncia un importante investimento per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

Sono stati destinati 130 mila euro, di cui 90 mila finanziati dal Ministero dell’Interno, a seguito dell’approvazione del progetto presentato dal Comune. Il contributo statale rappresenta un riconoscimento significativo alla qualità, alla solidità e alla progettualità dimostrata dall’Ente. Il risultato è frutto del lavoro sinergico tra la Giunta comunale e i tecnici degli uffici, che hanno predisposto una proposta completa sotto il profilo tecnico e coerente con gli obiettivi di sicurezza urbana.

«Il finanziamento ottenuto conferma la credibilità della nostra progettazione e ci permette di compiere un ulteriore passo avanti nel garantire maggiore sicurezza ai cittadini» afferma l’Assessore alla Sicurezza Raffaele Bianco. «La videosorveglianza è uno strumento fondamentale per prevenire episodi di illegalità e rendere più rapido ed efficace l’intervento delle forze dell’ordine» aggiunge il Sindaco Emanuele Gaito.

L’Amministrazione sottolinea inoltre che il tema della sicurezza non si esaurisce nella tecnologia, ma coinvolge il senso civico dell’intera comunità. «Il rispetto degli spazi pubblici, la collaborazione tra cittadini e istituzioni e l’attenzione reciproca restano elementi centrali per una città più vivibile».

L’intervento, finanziato in larga parte dallo Stato, rappresenta un investimento concreto per la tutela della collettività e un ulteriore passo nel percorso di miglioramento continuo della qualità della vita a Grugliasco.