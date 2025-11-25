La squadra 100% UGI Torino ospite a Coverciano

Dopo la partecipazione al prestigioso Torneo Mondiale Manlio Selis, disputato a giugno in Sardegna, la squadra 100% UGI Torino, composta dai bambini / ragazzi in cura oncologica presso l'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, è stata ospite al Centro Tecnico Federale di Coverciano per un evento all’insegna dello sport, dei valori e della condivisione. Un’iniziativa inserita nel già ricco calendario dei Progetti Federali dedicati al Sociale fortemente voluti da Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.



Ad aprire la giornata, domenica scorsa, è stata la visita al CTF e al Museo del Calcio, luoghi simbolo della storia del nostro movimento, dove i ragazzi hanno potuto respirare da vicino il fascino e l’identità del calcio italiano.



A seguire, la squadra ha preso parte al convegno “Si può sempre giocare a calcio” dedicato all’attività motoria e allo sport dopo la malattia oncologica. Nel corso dell’incontro sono intervenuti Enrico Pira Presidente dell’UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV e l’allenatore della squadra 100% UGI Torino Marco Morra che è anche Responsabile Scouting dell’Attività di Base del Torino FC.

Morra ha portato i saluti e i ringraziamenti del Presidente Urbano Cairo per l’invito e per l’accoglienza riservata ai partecipanti, sottolineando il valore del progetto 100% UGI Torino come esempio concreto di inclusione e rinascita attraverso lo sport. Il Presidente Pira ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto dall’UGI nel percorso di recupero e reinserimento dei ragazzi, ribadendo il ruolo centrale dello sport in questo processo.



Al termine del convegno la delegazione ha pranzato all’interno del Centro Tecnico Federale insieme agli organizzatori e agli ospiti presenti.



Nel pomeriggio la squadra è scesa in campo per disputare diverse partite amichevoli. Hanno partecipato inoltre una rappresentativa dell’AIAC e de La Mitica - Nazionale dei ragazzi guariti dalla leucemia e dei donatori di midollo, in un contesto di grande valore sportivo e umano. Presente all’evento anche Silvano Benedetti, da sempre particolarmente sensibile ai progetti dedicati ai giovani e al loro percorso di crescita.



Un sentito ringraziamento all’UGI e all’ospedale Regina Margherita (Oncologia pediatrica, diretta dalla professoressa Franca Fagioli), da sempre legati in maniera speciale al Torino FC, a tutto il loro staff e all’AIAC, l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, in particolare nella persona del vicepresidente Giancarlo Camolese, per aver reso possibile questa significativa esperienza a Coverciano.