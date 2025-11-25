 / Cronaca

San Sebastiano, all'Oasi degli animali 2 uccelli morti per lo shock da spari

La capogruppo Disabato (M5S): "Serve fascia di rispetto"

Indignazione all’Oasi degli Animali di San Sebastiano da Po, che si occupa del recupero della fauna selvatica. Due ospiti della struttura – Igor, una cornacchia albina, e un falco pellegrino affidato dal CANC di Grugliasco – sono morti dopo aver subito uno shock fatale provocato dagli spari dei cacciatori troppo vicini al centro. 

Diversi episodi 

Le due "mascotte" hanno perso la vita a causa dello spavento per i colpi di arma da fuoco. "Non un caso isolato" sottolinea la capogruppo regionale del M5S Sarah Disabato, che ha presentato un question time sul tema. 

I pentastellati hanno infatti raccolto diverse segnalazioni analoghe da strutture che si occupano della cura di animali selvatici. 

Di qui la richiesta del Movimento 5 Stelle di istituire al più presto "fasce di rispetto intorno a queste strutture, così da garantire ai volontari la possibilità di operare in tranquillità e agli animali di vivere in piena sicurezza, senza il rischio di morire per traumi acuti causati dagli spari dei cacciatori".

Cinzia Gatti

