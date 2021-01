Vaccini anti Covid, Cirio: "Già in moto la seconda fase per gli Over 65". E si pensa al Valentino per le somministrazioni di massa

"Stiamo già lavorando per partire con la seconda fase di vaccinazioni, che coinvolgerà 1 milione e 400 mila over 65 in Piemonte". L'ha detto il governatore Alberto Cirio nel corso della conferenza stampa di fine anno. "È stato inoculato, in questa prima fase, il 33% delle dosi (in totale si tratterà di 190 mila tra operatori sanitari e RSA, ndr), il che significa che eravamo molto preparati".



Per quanto riguarda la terza fase, quella di massa, "oggi - ha detto - è previsto un incontro tecnico sull'utilizzo del parco del Valentino per vaccinare la popolazione in sicurezza".

L'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, ha fatto il punto della situazione: "Oggi abbiamo raggiunto il 34% delle prime 40 mila dosi di vaccini assegnate, domani probabilmente ne arriveranno altri 40 mila. Dobbiamo già pensare alla fase successiva e interloquire con la gestione commissariale di Arcuri. Stiamo aspettando il personale, abbiamo 12 mila infermieri e 3 mila medici in corso di assunzione. Inoltre un emendamento governativo, forse già approvato proprio in questi giorni, autorizzerebbe anche i farmacisti a effettuare non solo i tamponi ma anche le vaccinazioni. Un aiuto fondamentale in questo momento".