Torino, Authos punta sul capitale umano e attiva una polizza assicurativa con Intesa San Paolo Assicurazione a tutela dei propri dipendenti e collaboratori

In un periodo storico unico nel suo genere, che vede a rischio molti posti di lavoro presso le aziende, c'è chi va in controtendenza: è il caso della torinese Authos Spa, leader nel settore automobilistico, che ha da poco siglato un contratto con Intesa San Paolo Assicurazione - del valore di oltre 70mila euro - per attivare una polizza infortuni rivolta ai propri dipendenti e collaboratori.

“L'idea – spiega Francesco Di Ciommo, presidente e ceo dell’azienda – è nata con l'intento di creare un pacchetto assicurativo che fosse molto personalizzato rispetto a quelli classici, estendendo la polizza a qualsiasi tipo di contratto di collaborazione, infatti, è rivolto non solo ai dipendenti ma anche ai collaboratori con partita Iva, piuttosto che ai venditori e addirittura agli stagisti".



"L'investimento dell'azienda - prosegue - è stato di oltre 70mila euro e fondamentalmente la polizza va a coprire l'area riguardante gli infortuni, non solo a livello professionale, ma anche nella vita di tutti i giorni. Qualsiasi caso di infortunio si dovesse verificare nel corso dell'anno c'è una copertura che comprende sia la diaria che il rimborso delle spese mediche da infortunio e addirittura c'è una parte che riguarda la morte e l'invalidità permanente da infortunio. Con modulazione decisamente diversa in base alle classiche polizze, Intesa San Paolo ha creato un prodotto su misura per Authos Spa. Il pacchetto comprende quasi trecento polizze. Credendo di fare cosa gradita ho inviato personalmente una mail a tutto il personale per informare dell'accordo assicurativo”.