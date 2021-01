Carmagnola, semaforo verde all'ordine del giorno della Lega a favore della Web Tax

Carmagnola in prima fila per sostenere la proposta della Web Tax. E' arrivata nelle scorse ore l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'ordine del giorno presentato dal gruppo della Lega a sostegno di questo provvedimento: si tratta del primo "sì" in tutto il Piemonte, su questo tema e ora il documento arriverà in Regione insieme a quelli che sono in discussione in queste settimane negli altri Comuni piemontesi.



La web tax è una tassa che riguarda il settore delle vendite online, in particolare quelle legate alle grandi catene. Al momento esiste già una web tax ed è pari al 3%. Ma l'iniziativa prevede di aumentare la tassazione fino al 15% per le aziende online con ricavi superiori ai 750mila euro.

Inoltre, in tempo di pandemia, la tassazione presenterebbe un incremento pari al 30% per sostenere con queste risorse le piccole attività colpite dalla crisi economica. L'obiettivo è quello di diminuire la disparità tra le grandi catene della vendita on line ed i negozi di vicinato, quindi il piccolo commercio al dettaglio, le attività di somministrazione e l'artigianato, che sono stati i più penalizzati dalle restrizioni che hanno apportato i vari dpcm.