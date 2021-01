Come creare una campagna marketing in 5 mosse

Come create una campagna di marketing con risultati concreti? Per iniziare la tua campagna di marketing, puoi partire basandoti su uno studio di social media marketing Milano .

Altrimenti, puoi capire da solo quali sono le caratteristiche dei tuoi clienti, con questionari o sondaggi. L'obiettivo di una campagna di marketing è promuovere la tua attività con inserzioni a pagamento all'interno dei social network, oppure dei motori di ricerca, o ancora con la pubblicità in ogni forma.

Le campagne marketing possono essere anche molto diverse tra di loro. Oltre alle Adv sui social, ci sono anche delle strategie. C’è l'email marketing, che ti permette di promuovere la tua attività attraverso delle email basate su una lista di contatti nel tuo target.

Ci sono anche i canali di vendita diretti, come la promozione di una pagina dove i potenziali clienti possono trovare tuoi prodotti. Come si fa una cosa del genere?

Campagna marketing on-line: da dove cominciare

Per una campagna marketing online efficace, devi definire gli obiettivi. Devi decidere se la campagna deve essere online o se è necessario procedere a forme di pubblicità offline, come può essere per esempio l'invio di biglietti da visita.

Le due strategie non si escludono, ma possono anche andare di pari passo. La campagna di marketing online deve partire da una valutazione della tua attività, da dove potrai capire subito di cosa hai bisogno. Ecco quali sono le fasi per ottenere il massimo dalla tua campagna.

Briefing e budget

Definisci la tua azienda. Quali sono i clienti potenzialmente interessati? Cosa devono fare per visitare la tua attività? Cosa offri? Definisci un budget per la gestione di ognuna di queste attività per attirare gli utenti. Tutto deve essere molto realistico, per non avere imprevisti.

Target

Devi capire chi sono i tuoi clienti o potenziali clienti. Il target e ti aiuta in tal senso: definisce l'età e quali sono gli interessi delle persone potenzialmente interessate all'acquisto.

Analisi della concorrenza

Purtroppo al mondo non c'è solo un’attività. Devi verificare cosa offrono gli altri e come lo offrono. L'analisi della concorrenza ti aiuta anche a capire quali sono i costi delle tue campagne di marketing, perché più persone vogliono fare una campagna più i costi sono elevati per la singola persona.

Cosa si aspetta l'utente

Se hai una panetteria, con molta probabilità il tuo utente non si aspetta che tu metta a disposizione dei cellulari. Devi stabilire quali sono le priorità dell'utente. Quali possono essere le sue aspettative? Avere il pane, averlo fresco, averlo in fretta o a prezzo conveniente, ecc.

Accontentare l'utente non basta e non sempre è possibile. Verifica anche quali sono le necessità dell'utente che tu puoi gestire meglio degli altri o più degli altri.

Il funnel

Se la tua attività è online o semplicemente vendi un prodotto, allora puoi creare quello che si chiama il funnel di vendita.

Si tratta della promozione di una pagina, chiamata landing page, che porta poi l’utente alla vendita diretta. Questo sistema è molto utilizzato, quindi dovrai definirne ogni aspetto con un esperto.

Dai il via alla tua compagna. Definisci le caratteristiche della tua campagna: quando metterla online, che cosa deve promuovere, come deve far vendere e quali risultati ti aspetti da questa campagna.

Così, potrai capire subito se la tua campagna avrà successo. Quando avrai risultati, non ti fermare. Analizzando i dati che ricevi, potrai capire cosa è andato storto e cosa invece va bene.

Così, potrai approfittarne la prossima volta che darai il via alla tua campagna su Internet. Ricordati che nessuno è perfetto e che nessuno può sapere esattamente quanto una campagna di marketing può essere efficace se non inizi con i primi test.