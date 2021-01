Non solo contagi: il Covid fa suonare l'allarme digitale per il mondo artigiano. "L'e-commerce resta un punto debole delle pmi"

Insomma, nell'oceano del web le rotte non mancano, ma sono ancora tanti coloro che non hanno preso il largo. Spesso per carenza di organico, con buona parte di queste imprese che non vanno oltre i 3 dipendenti, dunque spesso destinati ad altre attività quotidiane.



“Chi non era avvezzo alla tecnologia si è trovato in difficoltà anche ad aprire un market place su fb per vendere i propri prodotti - continua De Santis -. Il problema è anche quello di avere all’interno delle imprese figure dedicate per gestire il pacchetto digitale. Ad oggi nella maggior parte di casi è stato possibile migliorare i siti web delle imprese trasformandoli da statici a dinamici, dove vengono venduti soprattutto prodotti alimentari e salutari. In definitiva, occorre riconoscere che la pandemia ha rivoluzionato i modelli di consumi in senso digitale. Ma è anche vero che durante il lockdown alcune imprese per la prima volta hanno sperimentato nuovi canali per relazionarsi con clienti e fornitori”.