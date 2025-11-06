 / Economia e lavoro

Città metropolitana di Torino assume due ingegneri energetici

Indetto un concorso pubblico: candidature entro le 14 del 5 dicembre

La sede di Città metropolitana

La Città metropolitana di Torino ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due ingegneri energetici.

Le nuove figure saranno impiegate nella Direzione Edilizia, con il compito di coordinare attività in ambito impiantistico ed edilizio per gli edifici di competenza dell’ente (140 sedi scolastiche di istituti superiori e una ventina di immobili patrimoniali).

L’obiettivo è contribuire alla transizione energetica e alla riduzione dei consumi attraverso interventi di monitoraggio, pianificazione e progettazione di strategie di efficientamento.

Il concorso è aperto a chi possiede una laurea magistrale in ambito ingegneristico coerente con il profilo e l’abilitazione alla professione di ingegnere.

Le candidature possono essere presentate fino alle 14 del 5 dicembre 2025 utilizzando esclusivamente il portale InPA (www.inpa.gov.it).

Il bando completo con tutte le informazioni è pubblicato al link: https://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bandi-concorso.

