SESHAT DAY: successo e qualità per l’evento degli Amministratori di Condominio ideato da Marco Demonte

Visione, connessione, crescita. Tre parole chiave per raccontare il debutto piemontese del SESHAT DAY, il nuovo format B2B itinerante dedicato agli amministratori di condominio e ai professionisti dell’abitare, che lo scorso 24 ottobre ha acceso il salone eventi della Porta delle Langhe di Cherasco con un pomeriggio denso di contenuti, contaminazioni e idee per il futuro della professione.

A condurre l’evento, la giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa, capace di unire divulgazione e storytelling: “Questo non è solo un evento – ha esordito – ma un cantiere di visioni, dove ogni professionista è chiamato a portare il proprio contributo. Il tempo oggi non si misura in ore, ma in trasformazioni”.

Rivedi la registrazione dell'evento

Marco Demonte: restituire tempo e valore agli amministratori

Un ritmo vivace e un pubblico numeroso, qualificato e altamente motivato hanno scandito gli interventi dei protagonisti di un appuntamento che ha voluto segnare un cambio di paradigma nel modo di intendere l’amministrazione condominiale:

Cuore del progetto e padrone di casa del SESHAT DAY, Marco Demonte, co-fondatore di Seshat e ideatore del format, che ha aperto i lavori raccontando la genesi del modello: “Dopo trent’anni di esperienza nell’edilizia e nell’amministrazione condominiale – ha spiegato – ho sentito il bisogno di restituire tempo ai professionisti, di liberarli dalla frenesia e restituire dignità e visione a una figura spesso percepita come solitaria”.

Ispirata all’antica dea egizia della conoscenza e dell’architettura, Seshat nasce come ecosistema imprenditoriale a sostegno degli amministratori, fondato su tre pilastri: consulenza legale continuativa, applicazioni di Intelligenza Artificiale e formazione evolutiva tramite la SESHAT ACADEMY.

“L’amministratore del futuro – ha aggiunto Demonte – è un manager delle relazioni, un gestore del tempo e della fiducia. Il nostro obiettivo è supportarlo senza sostituirlo, renderlo più libero, competente e sostenibile”.

Cristina Di Bartolo: il legale al fianco dell’amministratore

Sul palco, l’avvocato Cristina Di Bartolo ha presentato “Lex & Domus”, progetto di consulenza legale continuativa dedicato agli amministratori di condominio. Con tono empatico e diretto, ha raccontato il “perché” della sua iniziativa: “La casa non è solo un bene patrimoniale, è memoria, appartenenza, valore. Gli amministratori ne sono i custodi silenziosi, e non devono affrontare tutto da soli”.

Il suo approccio, definito di “consulenza evolutiva”, propone una presenza legale costante accanto ai professionisti, capace di prevenire conflitti e restituire autorevolezza alla figura dell’amministratore: “Quando l’avvocato affianca l’amministratore in assemblea o risponde alle richieste dei condomini – ha spiegato – cambia la percezione stessa del ruolo: cresce la fiducia, si rafforza la credibilità e si riduce lo stress”.

Luigi Gallareto: Intelligenza Artificiale e competenza umana

In collegamento, l’avvocato Luigi Gallareto, co-fondatore di Seshat e formatore di punta di ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), ha guidato il pubblico in un viaggio nell’era dell’Intelligenza Artificiale applicata alla gestione condominiale. “L’IA non sostituisce la competenza: la potenzia – ha sottolineato – È un alleato che libera tempo, riduce i margini d’errore e permette al professionista di concentrarsi sulle relazioni umane e strategiche”.

Gallareto ha poi mostrato come le nuove piattaforme digitali possano automatizzare attività ripetitive, gestire archivi documentali e persino supportare la manutenzione predittiva degli edifici, restituendo all’amministratore il bene più prezioso: il tempo.

Connection Booster: la magia delle relazioni

Nella seconda parte del pomeriggio, la scena è passata al workshop esperienziale “Connection Booster”, condotto da Marina Gambera e Marco Franceschini di Private Community. Un laboratorio di soft skill e stili comportamentali, dove i numerosi partecipanti hanno sperimentato l’arte della comunicazione autentica. “Ogni studio è un piccolo ecosistema umano – ha ricordato la Gambera – e saper comunicare in modo costruttivo significa migliorare relazioni e risultati”.

Il workshop ha rappresentato il cuore divulgativo dell’evento: un momento di formazione dinamica e partecipata, nel quale i professionisti hanno potuto conoscersi, confrontarsi e rivalutare la centralità dei beni relazionali.

Partner e sostenitori: l’innovazione si costruisce insieme

Il SESHAT DAY è stato anche una vetrina di partnership d’eccellenza. Banco Azzoaglio, rappresentato dal responsabile dell’area retail Sandro Belerio, ha sottolineato l’importanza della figura dell’amministratore come “snodo strategico dell’economia locale”: “Gestire un condominio oggi è come gestire un’azienda. Servono strumenti finanziari, ma anche visione e supporti tecnologici”.

Martina Di Brigida, giovane socia di EdilSpiderwork, ha portato invece la voce di chi costruisce – anche in termini di innovazione – le nuove altezze dell’edilizia verticale.

A seguire Fabio Verallo, responsabile commerciale per il Piemonte di SOENG, Dives e Automat Group, ha illustrato le sinergie nel campo dell’efficientamento energetico e delle automazioni condominiali, mentre Paolo Camagna di Energy Team Service ha mostrato come l’analisi predittiva dei consumi e la lettura remota dei dati possano migliorare la sostenibilità e la gestione del calore negli edifici.

Un network tra Liguria e Piemonte

Con il SESHAT DAY, si è rafforzata la connessione già collaudata su altri ambiti tra Liguria e Piemonte, due territori ufficialmente pronti per costruire una rete di amministratori preparati, digitali e resilienti. Tra applausi e decine di strette di mano, la sensazione comune era chiara: il futuro dell’amministrazione condominiale non si subisce, si costruisce.

Email: info@seshatsrl.it

Sito: www.seshatsrl.it