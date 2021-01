Magliano: "Dalla parte di chi manifesta perché la scuola torni in presenza"

"Ancora per questa settimana, niente riapertura delle Scuole Secondarie di secondo grado. E chissà che cosa ci attende per il futuro. Mi associo alle richieste di "Dalla parte dei ragazzi" e di "A scuola", che hanno manifestato di fronte a Palazzo Civico per chiedere un pronto ritorno a scuola in presenza e in massima sicurezza", dichiara Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Sala Rossa e a Palazzo Lascaris.

"Tornare a una socialità quotidiana e a un rapporto diretto con insegnanti e compagni di studi è ormai un'urgenza assoluta, in particolar modo per gli studenti adolescenti. I danni, psicologici e fisici, del prolungarsi della modalità a distanza della didattica sono ormai un fatto pacifico e riconosciuto dagli esperti: non solo mal di testa e bruciore agli occhi, ma anche elementi preoccupanti di malessere e disturbi psicologici, con riduzione della capacità di apprendimento. Se oggi le scuole sono ancora in parte chiuse è anche per colpa del tempo perso e delle occasioni mancate dalla politica".

"Gli studenti dai 14 ai 18 anni pagano il prezzo più alto, così come le loro famiglie, di questa situazione. Da convinto sostenitore della didattica in presenza, continuo a parlare di occasione persa. L'unica cosa che mi interessa è il futuro dei nostri giovani, vero e unico capitale del nostro Paese", conclude Magliano.