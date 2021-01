Farmacisti e pizzaioli vittime di rapina: i carabinieri arrestano una donna e due uomini a Moncalieri

Tre rapinatori in manette nelle ultime ore a Torino e provincia, in particolare nella zona al confine con Moncalieri, nell'area sud della città.

Una di questi è una donna, 36 anni, che si è presentata in una farmacia del Comune alle porte del capoluogo e, armata di una pistola, ha intimato al farmacista la consegna di farmaci per la cui somministrazione è necessaria la prescrizione medica. Durante la rapina alcuni clienti sono riusciti a chiamare il 112 e i carabinieri sono riusciti a bloccare e immobilizzare la rapinatrice. La pistola è risultata essere un’arma scenica, priva di tappo rosso.