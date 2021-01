Porta la Sicilia in tavola con Arancebio.it, agrumi bio e IGP

La qualità e genuinità degli agrumi biologici di Sicilia associata alla convenienza della vendita diretta e alla praticità dell’e-commerce. È la proposta di Arancebio.it, il negozio online di agrumi siciliani IGP e bio certificati dell’Azienda Agricola Magnano. Una formula che ha conquistato migliaia di clienti, come dimostrano le tante recensioni positive verificate e il certificato d'oro di approvazione eKomi.

Acquistare su https://arancebio.it significa portare in tavola prodotti di alta qualità, come attestato dalle certificazioni rilasciate dall’organismo di controllo Bioagricert. L’azienda vanta anche la certificazione dell’organismo di controllo Check-Fruit e dal 2016/17 aderisce al consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia.

In catalogo ci sono Arance Rosse Biologiche , Arance Navel, Tarocco e Moro, Clementine Nova, mandarini e Limoni Femminello Siracusano. Ma anche frutti tropicali bio, come il frutto della passione, il Mango Bio Kensington Pride e l’Avocado Bacon.

C’è poi la sezione dedicata agli ortaggi bio, in cui figurano carciofi, bietola rossa, cavolo cappuccio, fagiolini, melanzane, peperoni e tanto altro ancora. In pochi click si possono mettere nel carrello anche Albicocche Mogador Bio e Melone Retato Bio. Presente inoltre una selezione di conserve realizzate con i prodotti dell’azienda: passata di pomodoro, pesto rosso siciliano, marmellata di mandarini, di limoni e di arance bionde. Solo per citarne alcune.

L’Azienda Agricola Magnano è una realtà prevalentemente a conduzione familiare, attiva nel settore agrumicolo da circa 60 anni. L’agrumeto di 10 ettari fornisce ogni anno circa 200.000-300.000 kilogrammi di frutta, venduta esclusivamente online, direttamente dal produttore.

Qualità certificata con i vantaggi dell’acquisto online: dagli sconti alle spedizioni in 48 ore

La shopping experience è semplice, veloce e sicura. Navigando tra le varie sezioni del catalogo, il cliente inserisce nel carrello i prodotti desiderati e procede al pagamento con metodi privi di rischi. L’azienda raccoglie la frutta nel weekend e spedisce lunedì e martedì.

Gli agrumi vengono selezionati e confezionati il giorno della consegna al corriere, senza deposito né conservazione in celle frigorifere. I prodotti arrivano al cliente in circa 48 ore e la spedizione è gratuita per ordini di almeno 9 kg.

L’applicazione di prezzi equi è un altro punto di forza della proposta. La convenienza diventa ancor più marcata approfittando degli sconti quantità, relativi ad ordini di arance in casse da 16 Kg e per altri agrumi in casse da 9 e 10 Kg. Ulteriori promozioni sono nella sezione “In offerta” del portale.

Dubbi o bisogno di maggiori informazioni? Il customer care di Arancebio.it è a disposizione sette giorni a settimana. Tanti i canali di contatto: telefono, e-mail, WhatsApp, form di contatto sul sito e pagine social.