Tragedia sulle piste, da Cirio a Lo Russo e Appendino: il cordoglio per la morte di Matilde Lorenzi

Un dolore fortissimo, un cordoglio che sta generando vicinanza e parole di conforto. Ecco la reazione che si sta diffondendo in queste ore, a seguito della tragica scomparsa di Matilde Lorenzi, la sciatrice torinese non ancora ventenne che ieri ha avuto un gravissimo incidente mentre si allenava sulle piste e che è morta poche ore dopo.



"Oggi è un giorno molto triste per tutto il Piemonte, per lo sport e per lo sci. Il pensiero e il cordoglio mio personale e della Regione alla famiglia di Matilde, atleta dell’esercito e promessa dello sci azzurro, e a quanti le hanno voluto bene", ha scritto il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, su Facebook.



“La vita di Matilde Lorenzi è stata spezzata da un tragico incidente, su quelle piste che la vedevano, giovanissima, già protagonista. La scomparsa di una giovane campionessa piemontese ci lascia profonda tristezza: vicinanza e condoglianze sincere alla famiglia e ai suoi cari”, il cordoglio del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.



"Una tristissima tragedia. A nome di tutto il Consiglio regionale esprimo la più grande vicinanza alla famiglia di Matilde", commenta il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco. "Abbiamo sperato e pregato - continua Nicco - che potesse farcela dopo il bruttissimo incidente avvenuto ieri in allenamento. Tutta la comunità piemontese, con grande sgomento, ora piange per la morte di questa campionessa di grande prospettiva, una vera promessa dello sci italiano".

Cordoglio anche dalla ex sindaca di Torino, oggi deputata del M5s, Chiara Appendino: "La morte di Matilde Lorenzi, partita da Torino per inseguire i suoi sogni, sconvolge e addolora. Mando un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi amici, non ci sono parole in questo momento terribile".



“La scomparsa di Matilde Lorenzi, promessa dello sci italiano, ci riempie di tristezza. È un giorno doloroso non solo per il mondo sportivo ma anche per il Piemonte di cui Matilde era originaria: viveva nella mia valle, la Valsangone, che ricorderà per sempre il suo impegno, la tenacia e la passione che l’hanno sempre accompagnata nel suo percorso umano e sportivo. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi colleghi e agli amici”, dice la deputata di Azione, Daniela Ruffino.



Anche i Consiglieri del Gruppo Lista civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale hanno espresso il loro cordoglio "Siamo vicini alla famiglia, alla mamma, al papà e alla sorella: lo sport dovrebbe essere sinonimo di gioia, di correttezza, di rispetto dell’avversario ed è sempre uno strazio un po’ più grande quando a prendere il loro posto sono il dolore e il senso di vuoto". "Rassegnarsi a una perdita così improvvisa alle soglie dei vent’anni non è certamente possibile. Come persone e come appartenenti alle istituzioni ci stringiamo, idealmente e con la preghiera, attorno alla famiglia di Matilde in questo momento così terribile", dicono Silvio Magliano, Sergio Bartoli, Mario Salvatore Castello, Elena Rocchi e Daniele Sobrero.