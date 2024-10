Red Bull interessata ad acquistare il Toro: dopo la smentita di Cairo, arriva quella di Lo Russo

"La notizia è stata smentita dal presidente Cairo. Noi non abbiamo avuto nessuna interlocuzione con la Red Bull: le nostre interlocuzioni sono con l'attuale dirigenza ed il Presidente Cairo". Anche il sindaco Stefano Lo Russo interviene ai microfoni di To Radio sulle indiscrezioni di stampa che vedrebbero la Red Bull interessata a comprare il Toro.

In estate la sponsorizzazione

Il colosso delle bevande quest'estate è diventato Official Energy Drink partner della squadra. Tra le condizioni base ci sarebbe il vincolo di avere uno stadio di proprietà. Tutti rumors smentiti in serata dal Presidente Urbano Cairo, che ha dichiarato di non aver avuto nessuno incontro con i vertici Red Bull.

Questa mattina il sindaco ha ribadito che la Città ha interlocuzioni "positive come clima e contenuto" con Cairo, ricordando poi il termine del contratto nel 2025. Il 30 giugno del prossimo anno scadrà la concessione dello stadio Olimpico Grande Torino ai granata: un tema affrontato anche ieri in Consiglio Comunale, su sollecitazione del capogruppo del M5S Andrea Russi.

La questione dello stadio

Nel dialogo tra Comune e società calcistica ci sono diversi ipotesi in corso, tra cui ovviamente quella del rinnovo. "Qualora arrivasse una proposta dal Toro - ha chiarito stamattina Lo Russo - saremo molto contenta di esaminarla, poi si seguiranno le procedure dell'evidenza pubblica".

"Sono positivo - ha poi aggiunto - ed ottimista: per noi è fondamentale dare al Torino la logistica che serve per sviluppare anche la parte collaterale al calcio. Lo abbiamo fatto riesumando e mandando avanti il progetto Robaldo per posizionare il settore giovanile. Credo che l'obbiettivo sia il medesimo: ci stiamo lavorando moltissimo perché Torino città e nel mondo calcio sono una cosa sola" ha concluso il primo cittadino.