Quale sistema di filtrazione scegliere per purificare l'acqua del nostro rubinetto?

La vostra acqua del rubinetto è sicura da bere? Spesso, può contenere tracce di cloro, nitrati, microbi, pesticidi e altri inquinanti. Se desiderate purificare l'acqua che consumate, vi consigliamo di utilizzare un sistema di filtrazione. Esistono diverse soluzioni per migliorare la qualità della vostra acqua. Per bere e cucinare, ognuno di noi consuma, in media, circa 6 litri di acqua al giorno. Ma solitamente utilizziamo l’acqua in bottiglia solo per bere, mentre per bollire la pasta, lavare frutta e verdura e preparare il nostro amato caffè, usiamo l’acqua del rubinetto che, per quanto sia stata resa sicura dall’acquedotto, non sarà mai priva di tutte quelle sostanze che non ci fa piacere bere, come ad esempio il cloro.

La soluzione più efficace per annientare tutte le impurità contenute nell'acqua del rubinetto, consiste nell'utilizzare il sistema di osmosi inversa per produrre acqua pura: l'acqua passa attraverso diversi filtri e una membrana estremamente fine che consente di recuperare quasi tutte le sostanze disciolte in modo molto più efficiente di un sistema di filtrazione convenzionale.

Depursystem, da oltre trent'anni si occupa di Impianti depurazione acqua torino a tutto tondo, offrendo una vasta gamma di impianti per la depurazione dell’acqua e dell’aria.

L'esperienza dell'azienda è sempre al servizio del consumatore per garantire prodotti tecnologicamente all’avanguardia, e su misura per ogni esigenza e per ogni tipo di ambiente (abitazioni private, bar e ristoranti, negozi, uffici e condomini).