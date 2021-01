Elezioni comunali, il Movimento 5 Stelle si riunisce domenica on line per definire le strategie del dopo-Appendino

Il Movimento 5 Stelle si prepara alle elezioni comunali di giugno, quando Chiara Appendino lascerà la poltrona da prima cittadina. L'appuntamento è per domenica, quando saranno definite le modalità con cui il Movimento 5 Stelle torinese affronterà le prossime amministrative.



E' stata infatti convocata un'assemblea virtuale tra gli attivisti pentastellati con all'ordine del giorno le proposte per le candidature per il sindaco e il Consiglio comunale e la definizione delle metodologie per la selezione. Sarà quini l'occasione per i 5 Stelle per dare la propria disponibilità alla corsa alla Sala rossa e alla successione di Chiara Appendino.