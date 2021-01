Covid, l’ex magistrato Vitari: “Senza una legge dello Stato nessun obbligo”

“L’obbligo di vaccinarsi contro il Covid deve essere previsto da una legge dello Stato, senza non possono essere previste delle sanzioni”. Lo ha detto l’ex magistrato torinese Giorgio Vitari, intervenendo a un incontro online organizzato da Azione, il partito fondato da Carlo Calenda. “Non ci può essere alcuna sanzione semplicemente sulla base di un contratto, di una circolare o di un ordine di servizio - ha spiegato Vitari - d’altronde l’articolo 32 della Costituzione prevede che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.





Per il presidente dell’Ordine dei medici di Torino, Guido Giustetto, “bisogna distinguere tra obbligatorietà per la popolazione e per gli operatori sanitari. Per i cittadini non può che essere necessaria una legge, come quella del 2017 sui vaccini obbligatori. Per i sanitari, invece, il discorso è diverso. Il medico che sia contrario alla vaccinazione dei suoi pazienti e che fa propaganda contro i vaccini riceve un procedimento disciplinare e una sanzione, mentre è più difficile incidere sui medici che non vogliono vaccinarsi”.