Vendi Casa senza Commissioni grazie ad Homstar.it

Quando si parla di immobili subito l’occhio cade su vari siti che possono far risparmiare sempre qualcosa, visto anche il momento economico non facile che passano le persone a causa del Coronavirus, che ha messo in ginocchio non solo aziende ma anche tante famiglie. Tra questi c’è un servizio gratuito, preciso, semplice e ben dettagliato per ogni cliente offerto da Homstar in cui è possibile avere la propria valuta casa.

Homstar.it la conveniente agenzia immobiliare online

Come prima cosa possiamo sottolineare come l’agenzia immobiliare online in questione sia molto conveniente, in quanto non fa pagare le commissioni a chi vende casa, il che porta ad un risparmio pari a 15.000 euro di commissioni alla parte venditrice.

Ma come funziona questo sito? Il funzionamento è davvero molto semplice. Il servizio è gratuito e basta inserire i propri dati della casa nel form presente sul portale. Successivamente arriverà la valutazione dell’immobile e sarà quindi un algoritmo a realizzare la Stima. Qual’è il vantaggio per il cliente? Ricevere in breve tempo una valutazione professionale gratuita e senza bisogno di recarsi nell’agenzia immobiliare più vicina in città.

Un servizio ad alta qualità: tutte le agevolazioni di Homstar.it

Analizziamo nel dettaglio tutte le agevolazioni di questa Agenzia Immobiliare Online. Come prima cosa le commissioni ai propri clienti non saranno fatte pagare, fornendo un servizio ad altissima qualità, che include le fotografie dell’immobile, e un servizio ulteriore ‘Home staging’ per valorizzare al meglio l’appartamento.

Altro passo importante del servizio a disposizione è la creazione di un ‘virtual tour’ per tutte le visite a distanza con investimenti importanti sull’immobile in vendita. Tutte attività che regalano al cliente anche un gran risparmio di tempo, punto di forza di questa società, che negli ultimi anni è riuscita ad entrare tra i leader di questo settore.

In conclusione evidenziamo quanto sia un vantaggio importante la possibilità di rivolgersi ad un agenzia immobiliare online come questa, che offre molte agevolazioni per tutti i suoi clienti: basta quindi un click per entrare in questo portale vantaggioso nel settore degli immobili.