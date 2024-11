A Nichelino il no al cambiamento climatico mette d'accordo maggioranza e M5S

Avversari tre anni fa, durante una accesissima campagna elettorale, dalla stessa parte oggi: in difesa dell'ambiente e contro il cambiamento climatico. La maggioranza di centrosinistra di Nichelino ha sostenuto l'iniziativa di Antonella Pepe e di altri esponenti del M5S, accettando sabato scorso di andare a piantare alcuni alberi al parco del Boschetto.

Iniziativa bipartisan

All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni semplici cittadini e diversi giovani, per dimostrare come anche un piccolo gesto concreto possa avere un grande valore simbolico. Tra i tanti esponenti politici presenti Rocco Di Vito e Paolo Biasiol del Movimento 5 Stelle, il sindaco Giampiero Tolardo, l’assessore all'Ambiente Alessandro Azzolina, il segretario del Pd Antonio Landolfi, oltre a Paolo Picardo di Insieme per Nichelino e altri ancora.

No all'inquinamento

"Ogni albero che piantiamo sulla terra è una dichiarazione di guerra contro l’inquinamento, il riscaldamento globale e il caos climatico", ha dichiarato Antonella Pepe. "Gli alberi non sono un optional, non sono decorazioni per i parchi o 'cosette carine che abbelliscono' ma sono essenziali per la nostra sopravvivenza, oggi più che mai”. E chissà se questa azione possa essere un primo passo per arrivare poi ad una intesa elettorale in vista dell'appuntamento del 2027.