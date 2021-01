Sit In del Partito Radicale in piazza Castello: "Vaccino e condizioni di vita nelle carceri: servono risposte dallo Stato"

Sit in dei Radicali in piazza Castello

Si è tenuto questa mattina in piazza Castello, nel centro di Torino il sit-in organizzato dal Partito Radicale per protestare contro le condizioni che vivono le persone detenute in carcere, a Torino e non solo.



"Oggi si è tenuto questo sit-in a difesa della Democrazia e dei diritti sanciti in quella che è la Costituzione - spiega Mario Barbaro, membro della segreteria del Partito Radicale -. In un momento come questo dove il "dibattito" politico è occupato da altro, noi del Partito Radicale mettiamo la legge e il diritto dinanzi a tutto.