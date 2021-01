Europa Verde in campo per le elezioni di primavera a Nichelino: "Percorso e candidato ancora da definire"

Non solo Torino. Mancano poco più di quattro mesi al voto amministrativo di primavera e tra le città che dovranno eleggere il sindaco c'è anche Nichelino.



"Come Verdi - Europa Verde Nichelino saremo presenti (senza se e senza ma!) in questa tornata elettorale. Stiamo lavorando duramente sul territorio, nonostante le limitazioni, per non mancare a questo appuntamento", hanno dichiarato in una nota i Referenti dei Verdi - Europa Verde Nichelino Ottavio Curra' e Selene Giovannini. "Abbiamo intrapreso un percorso da tempo che ci porterà a valutare e scegliere il/la candidato/a migliore per governare la città. Il percorso è ancora da valutare".





"Siano ben contenti che ultimamente anche altri partiti e liste civiche hanno iniziato a parlare dei temi ambientali ma vogliamo ricordare che noi li trattiamo da oltre 30 anni e siamo gli unici garanti dell' ambiente", hanno sottolineato i Verdi. Possibile un'alleanza organica con il centrosinistra, che intende puntare sulla conferma del sindaco uscente Giampiero Tolardo, ma non è da escludere che al primo turno gli ambientalisti possano scegliere di correre da soli.







"Nichelino ha bisogno urgentemente di una svolta ecologica che sappia ridurre le diseguaglianze, creare nuovi posti di lavoro, adattare la città ai cambiamenti climatici e dare una risposta concreta all'annosa questione inquinamento in atto da molti anni", hanno concluso gli esponenti dei Verdi nella loro nota. "La città non ha bisogno di un ambientalismo di facciata! I cittadini di Nichelino non possono più aspettare".