Come scegliere un dentista?

Curare il sorriso e la propria igiene orale, è diventata una prerogativa imprescindibile per una fetta consistente del nostro Paese. A testimoniare quanto sia stringente questa necessità, sono i dati relativi al 2019: gli interventi di correzione dentale sono aumentati del 20% rispetti all’anno precedente, con le donne (oltre il 70%) decisamente più propense ad accomodarsi sulla poltrona del dentista.

Ad esso ci si rivolge per migliorare, in primis, il proprio benessere, combattere contro alcune fastidiose malattie dentali, come ad esempio le carie, che possono creare dolore e difficoltà nella masticazione. È innegabile, tuttavia, che negli ultimi dieci anni sono aumentati, esponenzialmente, gli interventi per rimuovere gli inestetismi dentali e poter sfoggiare un sorriso migliore, che rappresenta, inutile negarlo, un formidabile biglietto da visita per ciascuno di noi.

Fiducia, empatia e professionalità

Andare dal dentista, tuttavia, non è certamente un’esperienza divertente e rilassante. È inutile negare, infatti, come la maggior parte dei soggetti viva con una certa ansia, in alcuni casi - come i più piccoli - un po’ di “terrore”, il momento in cui il dentista inizia la sua opera lavorativa utilizzando tutti gli arnesi di cui dispone.

Grazie alla costante evoluzione tecnologica, tuttavia, i migliori dentisti possono effettuare interventi odontoiatrici riducendo, talvolta annullando completamente, le sensazioni di dolore percepite dal paziente. La scelta del dentista, d’altro canto, riveste carattere di fondamentale importanza quando si decide di sottoporsi ad interventi per migliorare la propria salute dentale.

Il primo passaggio chiave, per quanto ovvio, è quello di verificare se il titolare dello studio abbia tutti i crismi per poter svolgere la propria professione. Un passaggio molto semplice, che si può compiere tramite la grande rete telematica. Consultando l’albo degli odontoiatri, infatti, è possibile disporre della certezza che ci si sta affidando alle mani di un medico che dispone di tutti i requisiti per poter svolgere la propria professione.

Una volta appurato ciò, è indispensabile procedere alla scelta di un professionista che sia in grado di ispirare fiducia e al quale ci si affida la cura della nostra bocca senza alcun timore reverenziale. In questo caso, è decisamente importante come si pone il dentista nei confronti del paziente, il modo in cui è in grado di creare un dialogo costruttivo propedeutico all’instaurazione di un rapporto empatico col paziente.

La prima visita

La parola “paziente”, nel caso di un dentista, è quanto mai opportuna. Il sorriso, la cura dell’igiene orale, sono temi di fondamentale importanza per ogni soggetto e le richieste dei pazienti, talvolta poste anche in maniera un po’ scorbutica, sono all’ordine del giorno: un bravo dentista, per definirsi tale, deve mostrarsi sereno anche in queste situazioni, gestendo l’emotività del paziente e mettendolo a suo agio.

Tutti elementi essenziali per instaurare un rapporto di fiducia ed empatia tra dottore e paziente, decisamente necessario quando ci si prende cura della propria bocca. Se il rapporto interpersonale è fondamentale, altri aspetti possono farci comprendere se siamo al cospetto di un serio professionista.

Già alla prima visita, ad esempio, è possibile avere un’idea più chiara. In questo caso, infatti, un dentista altamente professionale procederà ad una visita accurata, dettagliata, di durata certamente non breve. Al termine della stessa, poi, redige un preventivo dettagliato, in cui sono riportati i trattamenti da eseguire, la tempistica con le quali effettuarli e i costi da sostenere.