Stellantis, ieri la prima visita "segreta" di Tavares allo stabilimento di Mirafiori

Il segreto ha funzionato e nessuno si è accorto di nulla: a poche ore dalla nascita ufficiale di Stellantis (dalla fusione di Fca e Psa Peugeot), il nuovo amministratore delegato Carlos Tavares è stato in Italia, in particolare allo stabilimento di Mirafiori, mentre nella giornata di oggi si trova in quello di Melfi.

E' successo ieri: un blitz per vedere la fabbrica storica di quella che fu Fiat e dove oggi viene prodotta la 500 elettrica. Con lui, altri manager del gruppo che ora è il quarto, a livello mondiale, per quanto riguarda l'automotive.

"Mi sembra normale che si effettuino queste visite - dice Giorgio Airaudo, segretario regionale di Fiom Cgil -: proprio Mirafiori ha bisogno di nuovo modelli, in una collaborazione che coinvolga anche il governo e gli enti locali".



D'accordo anche Davide Provenzano, segretario provinciale di Fim Cisl: "Si tratta di un segnale di attenzione per la città e per la sua storia, ma anche per il suo futuro".

E sui modelli torna anche Luigi Paone, segretario generale della Uilm di Torino. "E' prioritario garantire l'assegnazione di modelli ai nostri stabilimenti in modo da salvaguardare e valorizzare le competenze dei lavoratori torinesi".