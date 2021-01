Pioggia di stelle per i prodotti di Raspini S.p.A. al Superior Taste Award 2021 . La valutazione dei prodotti presentati quest'anno alla giuria dell' International Taste Institute dei migliori Chef e Sommelier del mondo ha dato i seguenti risultati:

Il metodo di valutazione è molto severo ed è basato su 5 criteri internazionali e certificati (AFNOR XP V09A standards) di analisi sensoriale: la prima impressione, la visione, il sentore olfattivo, il gusto, la consistenza. Ogni membro della giuria esegue la valutazione in modo autonomo, in assoluto silenzio e senza confrontarsi con gli altri.

La valutazione dei prodotti, indetta dall’International Taste Institute, è eseguita da una giuria di 200 membri composta dai migliori Chef e Sommelier del mondo selezionati in base alla loro esperienza in degustazioni. Molti di loro figurano nelle guide Michelin o Gault & Millau, arrivano da 20 Paesi e soprattutto sono esterni all’Istituto e indipendenti.

Il test è blindato dall’anonimato: il prodotto viene servito in un contenitore standard trasparente o in porcellana bianca, il giurato non conosce il brand, il nome del prodotto e neppure il paese d’origine. Ha a sua disposizione solo una breve descrizione della categoria di prodotto. Proprio la severità del metodo di valutazione e l’indiscutibile competenza della giuria, rende evidente lo straordinario risultato dei prodotti di Raspini S.p.A. e gratifica l’impegno dell’azienda nel perseguire l’obiettivo dell’altissima qualità.