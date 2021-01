TaoTrade: perché vale la pena scegliere questo broker?

Il mondo del trading è ormai dominato da una miriade di broker e piattaforme differenti.

Tutte offrono moltissimi servizi e, sebbene alcune non rispettino i regolamenti europei e sono da evitare come la peste, la maggior parte sono in regola e sono legalmente registrate presso le autorità competenti in materia.

Per questo motivo, scegliere il broker perfetto per noi non è affatto semplice e spesso si rischia di fare la scelta sbagliata, magari ingenuamente convinti da una delle tante promozioni pubblicizzate sui siti di settore.

Oggi vogliamo parlarvi di TaoTrade , forse non uno dei broker più conosciuti, ma sicuramente da non sottovalutare sotto molti punti di vista.

Vediamo insieme come mai ci sentiamo di consigliarvi TaoTrade e perché lo dovreste scegliere per i vostri investimenti finanziari.

TaoTrade: società e licenza

La prima cosa di cui bisogna parlare quando si prova a fare una recensione obiettiva di un broker è la questione sicurezza.

TaoTrade è un broker greco autorizzato dalla Hellenic Capital Markets Commission (per intenderci l’quivalente della CONSOB in Italia). Questo significa che ha licenza europa e gode di tutte le tutele garantite all’investitore dalla legislazione europea in materia di strumenti finanziari.

Spesso questo aspetto viene sottovalutato dai principianti, tuttavia vi possiamo garantire che in caso di problemi, questo aspetto farebbe sicuramente la differenza.

Un esempio pratico, ma non il solo che si potrebbe fare, è rappresentato dalla cosiddetta protezione del bilancio negativo. Che cosa vuol dire? Molto semplicemente significa che ogni trader può perdere massimo la somma di denaro che ha depositato sul conto. Terminati i soldi sul conto tutte le posizioni si chiuderanno in automatico senza andare in negativo.

La registrazione e le tipologie di conto di TaoTrade

Registrarsi a TaoTrade è molto semplice; basta seguire i seguenti passaggi:

In primo luogo, bisogna compilare il modulo di registrazione, inserendo tutti i propri dati anagrafici standard, come nome, cognome, data di nascita, residenza e altre informazioni chiave.

In secondo luogo, si dovrà caricare n documento di identità valido (carta di identità, passaporto, patente) e una prova di residenza (una bolletta o l’estratto conto andrà benissimo).

Completare il questionario MiFID riguardante l’appropriatezza del cliente.

Depositare del denaro per iniziare a investire nei mercati finanziari.

Per quanto riguarda le tipologie di conti, TaoTrade mette a disposizione dell’investitore ben sette conti differenti. Ovviamente, i conti dipenderanno dalla quantità di denaro investito.

Riassumendo:

Conto Basic: da 200 a 1.999 euro

Conto Discovery: da 2.000 a 4.900 euro

Conto Silver: da 5.000 a 9.999 euro

Conto Gold: da 10.000 a 14.999 euro

Conto Diamond: da 15.000 a 29.999 euro

Conto VIP: da 30.000 a 49.999 euro

Conto VIP+: da 50.000 euro in su

Come succede con molti altri broker, anche con TaoTrade maggiore sarà la quantità di denaro depositato, migliori saranno le condizioni e i costi.

A partire dal conto Discovery, infatti, potrai iniziare a ottenere sconti sulle commissioni di trading. A partire da un conto di $ 10.000 invece si possono ottenere sconti sia sulle commissioni che sul rollover (il tasso swap per mantenere le posizioni overnight).

Particolarmente interessante è la promozione “Prime posizioni aperte”. In che cosa consiste? Molto semplicemente TaoTrade, se dovessi iniziare con un certo numero di posizioni perdenti, ti rimborserà l’importo dei tuoi investimenti.

Il numero di operazioni dipende come sempre dal tuo deposito iniziale. Ovviamente, se le prime posizioni saranno in guadagno non ti verrà rimborsato nulla.

I conti professionali

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato unicamente dei conti meno esperti.

TaoTrade mette a disposizione dei trader professionisti specifici account, che potranno usufruire di una leva finanziaria più elevata e una riduzione del margine dello 0% durante il trading.

Per poter registrarsi come trader professionista devi ovviamente rispettare alcuni requisiti, che certificano le tue abilità e le tue competenze in materia.

Prima di tutto, dovrai aver effettuato operazioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni per trimestre rispetto ai quattro trimestri precedenti.

In secondo luogo, la dimensione del tuo portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e gli strumenti finanziari, dovrà superare i 500.000€.

Infine, è obbligatorio lavorare o aver lavorato nel settore finanziario da/per almeno un anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle transazioni o dei servizi previsti.

Solo rispettando queste tre condizioni sarai ammesso come trader professionista e potrai usufruire dei grandi vantaggi di questo speciale conto.

L'autochartist

Uno degli aspetti più innovativi di TaoTrade è senza dubbio l’autochartist.

Questo strumento analizza in tempo reale i mercati finanziari ed evidenzia le varie opportunità di investimenti, basandosi su un’analisi tecnica automatica.

Grazie all’autochartist potrai filtrare una grandissima molte di dati, risparmiando tantissimo tempo nello studio, sfruttandolo unicamente per investire nei mercati. In particolare, abbiamo identificato i seguenti vantaggi:

Analisi tecnica automatizzata: l’autochartist analizza gli schemi dei grafici, le previsioni dei prezzi, i livelli di supporto e di resistenza

Filtri di probabilità: filtra gli eventi di mercato significativi e verifica le attività e gli schemi passati;

Analisi della volatilità: identifica quando il mercato è più volatile e aiuta i trader a impostare i livelli di uscita appropriati;

I prodotti di TaoTrade

Una delle caratteristiche principali quando si va a valutare una piattaforma di investimenti, è sicuramente la varietà di prodotti finanziari su cui si può investire.

Da questo punto di vista, sicuramente la piattaforma non ha nulla da inviare ai suoi competitor.

Grazie a TaoTrade, potrete negoziare 6 asset finanziari differenti, tutti tramite CFD. In particolare:

Forex: il mercato delle monete è sicuramente il più vasto al mondo. Sulla piattaforma potrai scegliere tra 44 cross valutari, ripartite tra principali, esotiche e minori.

Materie prime: potrai scegliere tra 18 materie prime diverse. Dalle più comuni come oro, argento e petrolio a quelle più particolari e meno conosciute.

Indici: Gli indici non sono altro che un gruppo di azioni, che misura il valore di un settore o di un’industria. Su TaoTrade troverai 18 indici negoziabili, tra cui Il FTSE MIB, S&P 500, Nasdaq ecc.

Azioni: se preferite il mondo delle aziende, potrete scegliere tra oltre 70 azioni tramite CFD. Titoli come Juventus, Intesa SanPaolo, Poste Italiane, UBI Banca, ma anche tantissime altre realtà internazionali.

Criptovalute: la moda del momento. Le criptovalute sono caratterizzate da alta volatilità. Questo vuol dire rischio elevatissimo, ma anche grandi opportunità di guadagno. Su TaoTrade troverai le cinque principali: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash.

Costi e commissioni

Quando si parla di costi e di commissioni nel mondo delle piattaforme di trading bisogna tenere a mente due concetti molto importanti: lo spread e il rollover sulle posizioni aperte.

Lo spread nel trading è la differenza tra il prezzo di acquisto (ask) e il prezzo di vendita (bid) quotati per un asset. È un concetto fondamentale perché va a definire il prezzo del CFD.

Lo spread è variabile e parte da un minimo di 3 pips sui tassi di cambio EUR/USD e EUR/GBP. Per le azioni invece si paga una commissione fissa pari allo 0,5% del controvalore negoziato.

Se invece parliamo di rollover, nell’ambito del trading, il rollover non è altro che l’interesse guadagnato o pagato per detenere una posizione al giorno successivo.

Il costo di rollover (tasso swap) su TaoTrade è pari al 5% su base annua. Per calcolare lo swap giornaliero bisogna calcolare il 5% del valore della posizione aperta e dividerlo per 365.

La piattaforma di TaoTrade

Per quanto riguarda la piattaforma di trading, TaoTrade mette a disposizione dei suoi clienti una piattaforma web proprietaria chiamata PROfit. Tale piattaforma è disponibile anche da cellulare, grazie alle app per smartphone e tablet.

Grazie alla piattaforma potrete operare sfruttando diverse tipologie di ordini:

L'ordine a mercato

Ordine limite

Stop-loss

Take profit

Grazie a una semplice ed immediata schermata al momento del piazzamento dell’ordine, il sistema calcolerà in automatico il potenziale profitto o la potenziale perdita in base allo stop-loss e take-profit impostato.

In questo modo potremo sapere in anticipo quale potrà essere la perdita massima e il profitto massimo di quell’operazione.

Concludendo

Siamo arrivati alla fine di questa recensione. Dove aver analizzato ogni aspetto di questo broker, possiamo affermare che TaoTrade è sicuramente una piattaforma di qualità.

Rispetta tutte le regolamentazioni europee in materia di investimenti finanziari e mette a disposizione diverse risorse anche per i meno esperti. I costi e le commissioni sono in linea con i principali competitor e la quantità di prodotti finanziari su cui investire è sicuramente all’altezza delle aspettative.

Ci teniamo a ricordarvi che il trading è un’attività ad alto rischio. È vero che è possibile fare importanti guadagni in poco tempo, ma il rovescio della medaglia è, purtroppo, rappresentato dal rischio concreto di perdere la stessa quantità di denaro in un lasso di tempo estremamente limitato.

Per questo motivo, vi consigliamo, prima di avvicinarvi al mondo del trading, di studiare attentamente la materia e, magari, operare per un discreto quantitativo di giorni, con un conto demo.

Solo in questo modo sarete in grado di capire e migliorare le strategie che si avvicinano maggiormente al vostro mindset da investitore.