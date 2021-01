Chieri, arriva la Stanza degli Abbracci alle Orfanelle e al Giovanni XXIII

"Esprimiamo soddisfazione per l’arrivo previsto e l’installazione in questa settimana (martedì 26 gennaio) della stanza degli abbracci alle case di riposo Le Orfanelle e il Giovanni XXIII di Chieri. Io e il consigliere Varaldo siamo soddisfatti perché è un progetto per il quale ci siamo impegnati in Consiglio comunale, prima proponendone l’acquisto al Comune e poi sollecitandolo ripetutamente". Lo dichiara la consigliera Rachele Sacco.

"Come abbiamo dichiarato in precedenza, sarebbe stata molto utile, la stanza, per il periodo di Natale. Visto, però, che l’emergenza non è prossima a terminare è un bene che sia comunque arrivata, permetterà agli anziani ospiti e ai parenti, famigliari e amici di tornare a riabbracciarsi. Siamo certi che verrà molto apprezzata e migliorerà il benessere degli ospiti delle Case di riposo delle Orfanelle e del Giovanni XXIII. Cogliamo l’occasione per ringraziare Don Marco per la disponibilità a consentire l’accesso dal cortile dell'oratorio alla stanza per il Giovanni XXIII".