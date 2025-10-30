Susa: grazie ai fondi Pnrr, al via i lavori per un ospedale più moderno e sicuro

Lavori in corso nel Presidio Ospedaliero di Susa, previsti nell’ambito degli interventi finanziati con fondi PNRR, per rendere la struttura più moderna, funzionale e sicura dal punto di vista antisismico e antincendio, in conformità alle più recenti norme di sicurezza e qualità degli ambienti ospedalieri.

In particolare, per consentire l’esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio che interessano il blocco operatorio e il reparto di ortopedia, sarà necessario prevedere alcune chiusure temporanee e parziali, già programmate nel dettaglio per ridurre al minimo l’impatto sull’attività sanitaria e sulla presa in carico dei pazienti.

“I prossimi interventi a Susa rappresentano un passo fondamentale per rendere l’ospedale ancora più sicuro, moderno e accogliente” dichiara Giovanni La Valle, Direttore Generale dell’ASL TO3. “Siamo consapevoli che ogni cantiere comporta inevitabilmente qualche disagio, ma abbiamo lavorato per concentrare i lavori in un periodo molto breve e per garantire comunque una risposta ai bisogni di salute dei cittadini, grazie alla collaborazione con il presidio di Rivoli e alla professionalità del nostro personale. Il nostro obiettivo è tutelare la sicurezza di pazienti e operatori senza mai interrompere la continuità assistenziale, consolidando l’attenzione per il territorio della Val di Susa. L’adeguamento strutturale renderà più efficiente il blocco operatorio, per consentire anche l’incremento delle attività a cui come azienda stiamo lavorando”.

Calendario degli interventi

Dal 2 al 9 novembre 2025: chiusura del reparto di ortopedia. Il reparto riaprirà regolarmente lunedì 10 novembre.

Durante la chiusura, l’ASL TO3 ha predisposto una riorganizzazione interna che garantisce continuità assistenziale:

allestimento di una postazione anti-shock presso il Pronto Soccorso di Susa,per far fronte a traumi o casi di emergenza che dovessero presentarsi presso il presidio

conversione temporanea dei posti letto del Day Hospital multispecialistico in ricoveri ordinari h24, per ospitare i pazienti ortopedici

trasferimento, quando necessario, dei pazienti chirurgici che richiedono intervento presso il Presidio Ospedaliero di Rivoli.

Dal 3 al 10 novembre 2025: chiusura temporanea del blocco operatorio di Susa

Durante la chiusura:

le urgenze chirurgiche saranno gestite in collaborazione con il presidio di Rivoli e con la rete 118, con ambulanza dedicata in loco h24,

l’attività chirurgica programmata sarà rimodulata su Rivoli, dove è previsto un potenziamento temporaneo delle sedute operatorie,

l’attività di sterilizzazione verrà centralizzata su Rivoli.

La ripresa parziale dell’attività è prevista da martedì 11 novembre, con la riapertura della Sala 3 per le urgenze e piccoli interventi. La riapertura completa del blocco operatorio avverrà martedì 18 novembre, al termine dei lavori di compartimentazione, sanificazione e verifica degli impianti.

Durante tutto il periodo dei lavori l’ASL TO3 ha predisposto una puntuale riorganizzazione interna per assicurare la continuità dei servizi essenziali, grazie alla collaborazione del personale sanitario e tecnico dei presidi di Susa e Rivoli.

L’Azienda ringrazia gli operatori e i cittadini per la collaborazione e la comprensione, sottolineando che gli interventi in corso rappresentano un passo importante per il futuro dell’Ospedale di Susa e per il miglioramento complessivo della qualità assistenziale sul territorio.