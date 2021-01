Coronavirus, oggi in Piemonte 619 nuovi casi e 8 ricoverati in più

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 619 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 54 dopo test antigenico), pari al 5,1% dei 12.023 tamponi eseguiti, di cui 5.285 antigenici. Dei 619 nuovi casi, gli asintomatici sono 228 (36,8%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 221.705, 115.525 a Torino.

I ricoverati in terapia intensiva sono 156 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.345 (+8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.828. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.368.457 (+12.023 rispetto a ieri), di cui 1.001.593 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 8583

Sono 9 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 8.583 deceduti risultati positivi al virus.

199.793 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 199.793, di cui 104.527 a Torino.

I VACCINATI ODIERNI SONO 3.092

Sono invece 3.092 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid oggi (dato delle ore 17.30). A 2.675 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 144.739 dosi (delle quali 12.430 come seconda), corrispondenti all’86,04% delle 168.220 finora disponibili per il Piemonte.