a Torino 5600 domande di iscrizione agli asili per l'anno scolastico 2021/22

Le iscrizioni unificate alle scuole dell’infanzia comunali, convenzionate private e statali cittadine per il prossimo anno scolastico 2021/2022 si sono concluse ieri, 25 gennaio 2021.

Attraverso il nuovo sistema online messo a punto dalla Città - in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale di Torino, la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM - e la Scuola Ebraica - sono pervenute 5.602 domande.

In particolare, 2.545 genitori hanno scelto le scuole comunali, 1.101 quelle convenzionate e 1.956 quelle statali.

I dati emersi non sono comparabili con i numeri delle iscrizioni raccolte lo scorso anno trattandosi di grandezze non omogenee: il sistema non comprendeva tutte le scuole statali e le famiglie dovevano presentare una domanda per ogni Circoscrizione e più domande per le scuole statali del territorio.

Quest’anno, invece, il nuovo sistema unificato comprende 186 scuole dell’infanzia così suddivise: 61 comunali, 53 convenzionate e 72 statali.

“Abbiamo aggiunto un nuovo tassello alla semplificazione delle procedure amministrative per l’accesso ai servizi con le iscrizioni online unificate – ha sottolineato Antonietta Di Martino, Assessora all’Istruzione della Città di Torino - Ringrazio le famiglie che ci hanno dato fiducia e hanno compreso gli sforzi della Città per migliorare la qualità dei servizi per l’infanzia pur in un periodo di difficoltà e incertezza. Ringrazio, inoltre, per la collaborazione l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale di Torino, i Dirigenti scolastici, la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM - e la Scuola Ebraica”.

Iscrizioni fuori termine: le mamme e i papà che non hanno ancora provveduto all’iscrizione delle loro bimbe e dei loro bimbi possono presentare, come per le altre scuole di ogni ordine e grado, la domanda fuori termine che sarà inserita successivamente in graduatoria.

Nel caso in cui il punteggio assegnato nella graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata il 25 febbraio, non sia stato attribuito correttamente, è possibile presentare la domanda di revisione del punteggio entro il 6 marzo 2021.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.torino.it/servizieducativi/36/iscrizioni/index.html