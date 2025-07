Università di Torino e ODCEC Torino insieme per formare i commercialisti del futuro

Il Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, lancia la Summer School 2025, in programma dal 23 al 27 settembre presso la sede del Dipartimento in Corso Unione Sovietica 218 bis, Torino.

Rivolta a studenti del terzo anno della laurea triennale e del primo anno della laurea magistrale in discipline economiche, la Summer School propone un’esperienza immersiva e orientativa, fondata su casi reali, lavoro collaborativo in sottogruppi e incontri con professionisti del settore.

La Summer School, completamente gratuita, è concepita per offrire agli studenti universitari un’opportunità concreta di entrare in contatto diretto con le dinamiche contemporanee della professione, affrontando sfide reali attraverso l’analisi di casi, il confronto con esperti, e la partecipazione attiva a simulazioni e laboratori progettuali. L’obiettivo non è solo formare, ma anche orientare: aiutare i giovani a scoprire la propria vocazione, a comprenderne il senso etico e il ruolo sociale, e a sviluppare un’identità professionale consapevole e preparata.

In un contesto in cui le professioni economiche si stanno profondamente trasformando sotto la spinta della digitalizzazione, della sostenibilità e della crescente complessità normativa, l’iniziativa intende posizionare Torino come punto di riferimento nazionale per la formazione avanzata e innovativa dei futuri dottori commercialisti, valorizzando al tempo stesso il patrimonio scientifico, culturale e relazionale della Scuola torinese. Con un programma intensivo e altamente qualificato, l’edizione 2025 della Summer School mira a coniugare esperienza sul campo, metodo didattico avanzato e visione etica della professione, contribuendo a costruire un ponte efficace tra formazione universitaria e mondo del lavoro.

Le dichiarazioni istituzionali

Prof.ssa Paola De Vincentiis, Direttrice del Dipartimento di Management: “La Summer School rappresenta un momento chiave del nostro impegno per la Terza Missione, in cui la didattica incontra il territorio. È un'opportunità formativa di altissimo livello per i nostri studenti, resa possibile grazie a una collaborazione solida e strategica con l'Ordine dei Commercialisti di Torino.”

Dott. Luca Asvisio, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino: “L’Ordine è orgoglioso di collaborare con l’Università degli Studi di Torino per avvicinare concretamente gli studenti alla nostra professione. Le sfide che attendono i giovani commercialisti richiedono oggi non solo conoscenza tecnica, ma anche capacità di analisi, senso etico e spirito di servizio: questa iniziativa risponde perfettamente a queste esigenze.”

Prof. Paolo Biancone, Vicedirettore alla Terza Missione – Dipartimento di Management: “Con questa Summer School vogliamo rafforzare il legame tra Università e mondo professionale, nella scia della tradizione torinese di eccellenza nella formazione economico-aziendale. L’obiettivo è chiaro: fare di Torino un centro nazionale di riferimento per la formazione innovativa dei futuri dottori commercialisti, promuovendo vocazione, competenza ed etica”.