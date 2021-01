Alexa "fa amicizie" a Torino: Teoresi Group diventa una delle 10 aziende al mondo consulenti dell'assistente Amazon

"Alexa, trova nuovi partner a Torino". Detto fatto, l'assistente vocale griffato Amazon - sempre più diffuso a livello globale - vede entrare a far parte della sua stretta cerchia di collaboratori anche un'azienda torinese. Si tratta della Teoresi Group, che da oggi fa il suo ingresso tra le 10 realtà al mondo che danno il proprio contributo allo sviluppo della "scatoletta" che ormai sempre più spesso compare nella casa delle persone rispondendo a ordini e indicazioni dati a voce.

Teoresi opera a livello di servizi ingegneristici spaziando tra l’automotive e il trasporto su rotaia, dalle scienze biomediche all'aerospazio. E' stata fondata a Torino nel 1987 e oggi conta oltre 800 dipendenti in 16 sedi tra Italia, Svizzera, Germania e Stati Uniti. "La collaborazione con Alexa è un fatto straordinario - racconta Valter Brasso fondatore e amministratore delegato di Teoresi -. Siamo costantemente alla ricerca di nuove sfide: vogliamo essere permeabili al cambiamento, andargli incontro. Farlo insieme ad Amazon Alexa è un grande stimolo e motivo di orgoglio per tutte le persone che lavorano in Teoresi".